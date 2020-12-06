مسؤول سعودي سابق يتهم إسرائيل بالنفاق ويقلل من أهمية اتفاقيات التطبيع

هاجم مسؤول سعودي سابق الأحد إسرائيل في مؤتمر إقليمي في المنامة، ما دفع وزير خارجية إسرائيل للرد عليه في خطاب ألقاه عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويأتي هذا بعد أشهر على توقيع الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة وصفها الفلسطينيون بأنها "طعنة في الظهر".

وفي تصريحات شديدة اللهجة، اتهم الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق إسرائيل بالنفاق وقال إنها "تدّعي من جهة أنها مهددة وجوديا وتريد السلام، لكنها من جهة أخرى تحتل الأراضي الفلسطينية وتقصف الدول العربية وتمتلك السلاح النووي".

وتابع الفيصل "الإسرائيليون يريدون إقامة علاقات مع السعودية لكنهم يرسلون كلابهم الهجومية في وسائل الإعلام الدولية، ضد السعودية"، دون توضيح.

ومضى قائلا "الجرح المفتوح لا يمكن علاجه بمسكنات الألم- لا يمكن تسميته باتفاقيات إبراهيم، دون دور للسعودية".

واتفاقيات إبراهيم، هو الاسم الذي أطلقته الإدارة الأمريكية الحالية على اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية.

وأضاف الفيصل "أدعو الإسرائيليين إلى أن تقبّل يدنا الممدودة والموافقة على مبادرة السلام العربية- عندها فقط يمكننا التصدي معًا لإيران".

ووصف الفيصل إسرائيل بأنها "قوة استعمارية غربية" متحدثا عن إجراءات اسرائيل وتهجير الفلسطينيين قسرا وتدمير القرى.

وأضاف أن الإسرائيليين "يهدمون المنازل كما يشاؤون ويقومون باغتيال من يريدون".

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي الذي شارك في حوار المنامة عبر تقنية الاتصال المرئي إنه يشعر "بالأسف" لتصريحات المسؤول السعودي السابق.

وكتب اشكنازي بعدها في تغريدة على تويتر "الاتهامات الكاذبة للممثل السعودي في مؤتمر المنامة لا تعكس الحقائق أو روح التغيير التي تمر بها المنطقة".

وأضاف "رفضت تصريحاته وأكدت أن عصر إلقاء اللوم قد انتهى. نحن في فجر عصر جديد. عصر السلام".

وأكد الأمير تركي أن تصريحاته تمثل رأيه الشخصي، وأعرب عن شكوكه في اتفاقات السلام التي وقعتها دول خليجية مع إسرائيل.

واعتبر أنه "لا يمكنك علاج جرح مفتوح باستخدام مسكنات الألم".