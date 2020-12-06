وفاة سفير ائتلاف المعارضة السورية لدى قطر بكورونا

نعى "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" سفيره لدى قطر، نزار حسن الحراكي (58 عاما)، حيث توفي الأحد في مدينة إسطنبول التركية، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأعرب الائتلاف، في بيان، عن خالص تعازيه لـ"عائلة الفقيد وأصدقائه وزملائه"، وأشاد بـ"دوره وفعاليته وما قدّمه من جهود طوال عمله سفيرا لسوريا".

وأضاف أن "ابن درعا (جنوبي سوريا) الذي انشغل بالشأن العام وبقضايا وطنه، لم يتردد في الانضمام إلى شباب الثورة السورية والمساهمة في حراكها منذ اليوم الأول (عام 2011)، وها نحن نفقده اليوم وهو ما يزال في الثامنة والخمسين من العمر".

وختم ائتلاف المعارضة بالتشديد على أن "نضاله (الحراكي) ومواقفه وإصراره على مبادئ الثورة وتطلعاتها، سيظل حافزا لنا لإكمال الطريق والنضال من أجل حرية وكرامة الشعب السوري".

والحراكي هو أول سفير للائتلاف السوري، وتسلم السفارة السورية في الدوحة بعد طرد سفير نظام بشار الأسد منها.