الرئيس العراقي يلتقي رئيس الجبهة التركمانية في بغداد

بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، آخر تطورات الأوضاع الأمنية في محافظة كركوك، في شمال البلاد.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة بغداد، الاثنين، وفق بيان للرئاسة العراقية.

وبحث الجانبان "مجمل تطورات الأوضاع الأمنية والخدمية في كركوك، بهدف إنهاء المشكلات العالقة وتخفيف معاناة السكان، والحيلولة دون تأزيم الأوضاع وتحويل المدينة إلى ساحة للخلافات والمشاكل".

وشدد صالح على "أهمية تعزيز أمن المدينة وسلامة أهلها، والشروع في تحسين أوضاعهم وتجاوز معاناتهم بسبب سياسات الاستبداد والفساد والتمييز، ومنع الإرهابيين من استغلال الأوضاع وتهديد الاستقرار".

كما اتفق الجانبان على أن "تكون الحلول مستندة إلى إرادة سكان كركوك بعيدًا عن التهميش والإقصاء، لضمان الاستقرار والتعايش السلمي بين جميع المكونات والأطياف"، حسب البيان ذاته.

وكركوك، محافظة متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم شمال العراق، ويقطنها خليط قومي من الأكراد والتركمان والعرب.

وينص الدستور العراقي، على فض النزاع بشأن كركوك وغيرها من مناطق المتنازع عليها عبر إزالة سياسيات تغيير ديموغرافية جرت لصالح العرب على حساب الأكراد والتركمان.