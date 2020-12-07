المجلس الأعلى للدولة الليبي يدين خرق ميليشيا حفتر لوقف إطلاق النار

أدان المجلس الأعلى للدولة الليبي خرق مليشيا الانقلابي خليفة حفتر لاتفاق وقف إطلاق النار، بشنها هجوماً على معسكر تابع للجيش الليبي بمدينة أوباري.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس مساء الأحد، غداة هجوم مليشيا حفتر على معسكر "تيندي" (معسكر المغاوير سابقا)، صباح الأحد، قبل أن تجبرها قوات الجيش الليبي على الانسحاب.

وأفاد البيان، بأن "هذا الخرق في حقيقته تنفيذ لأجندة خارجية، تهدف لإفشال أي مسار سلمي للخروج من الأزمة الليبية عبر الحوار".

وأردف: "وهو ما يؤكد رأي المجلس الأعلى للدولة، السابق بشأن عدم جدية المجرم حفتر في الالتزام بأي اتفاق يتم توقيعه، كما هي عادته".

كما نقل البيان، "استغراب المجلس صمت البعثة الأممية إزاء هذا الخرق باعتبار الحادثة عرقلة لمسار الحوار السياسي السلمي في ليبيا".

واستدرك: "الحادثة تتطلب توقيع عقوبات على فاعلها، كما أشارت البعثة الأممية إلى ذلك أكثر من مرة عبر بياناتها وتصريحاتها".

وفي 25 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، قالت المبعوثة الأممية، ستيفاني وليامز، في تصريحات صحفية، "ستكون هناك عقوبات على معرقلي اتفاق وقف إطلاق النار من قِبل مجلس الأمن".

وتعد أوباري (964 كم جنوب طرابلس) ثاني أكبر مدينة في الجنوب الليبي بعد سبها، وغالبية سكانها من الطوارق، ويقع فيها حقل "الشرارة" النفطي، أكبر حقول البلاد، وتخضع لسيطرة مليشيا حفتر.

ويأتي الخرق الجديد لوقف إطلاق النار (الساري منذ 12 أكتوبر الماضي) من طرف مليشيا حفتر بالرغم من تحقيق الفرقاء تقدما في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.