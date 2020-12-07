اليمن يشدد على ضرورة إدراج الحوثي ضمن قوائم الإرهاب

دعت الرئاسة اليمنية المجتمع الدولي إلى إدراج جماعة "الحوثي" المدعومة من إيران ضمن "قوائم الإرهاب".

جاء ذلك في لقاء لنائب الرئيس اليمني علي محسن صالح بمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، وسفير واشنطن لدى اليمن كريستوفر هنزل، في العاصمة السعودية الرياض الأحد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وخلال الأسابيع الماضية، تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن مساع لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتصنيف الحوثيين ضمن الجماعات الإرهابية قبل مغادرة البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.

واتهم صالح، الحوثيين بمضاعفة الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المدن اليمنية والسعودية.

وقال: "هذا النهج الإجرامي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبرى والاستجابة للمطالب الشعبية والسياسية والقانونية بتجريم هذه الجماعة وسرعة إدراجها ضمن قوائم الإرهاب".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جماعة الحوثي بشأن تصريحات نائب الرئيس اليمني.

وللعام السادس يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي المسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ خريف 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف سعودي إماراتي عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.