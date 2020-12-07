بابا الفاتيكان يعلن أنه سيزور العراق في مارس المقبل

يعتزم بابا الفاتيكان زيارة العراق للمرة الأولى، في مارس/آذار المقبل، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، سيقوم بزيارة العراق خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس/آذار 2021".

وأضافت أن "الزيارة تعبر عن رسالة سلام إلى العراق والمنطقة بأجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الإنساني في مجابهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح والتعايش".

بدوره قال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، في بيان، إن زيارة البابا فرنسيس إلى العراق ستشمل خمسة مواقع منها بغداد وأربيل والموصل.

وأضاف بروني أن "برنامج الزيارة سيعلن فيما بعد وسيأخذ في الاعتبار تقييم أوضاع حالة الطوارئ الصحية حول العالم".

وهذه هي الزيارة الأولى للبابا فرنسيس إلى العراق، منذ أن ترأس الكنيسة الكاثوليكية في مارس/آذار 2013.

ويتسم العراق بتعدد الأعراق والديانات، ويشكل المسلمون غالبية السكان، فيما يأتي المسيحيون كثاني أكبر ديانة في البلاد.

ويقدر عدد المسيحيين في العراق بحوالي 450 ألف شخص، وفقا لتقديرات غير رسمية، بعدما كان عددهم يناهز 1.8 مليون نسمة قبل الإطاحة بالنظام العراقي السابق عام 2003.

وهاجر مسيحيو العراق إلى أوروبا وأمريكا ودول أخرى هربًا من الاضطرابات الأمنية التي تلت دخول القوات الأمريكية البلاد.