طهران تعتبر أن الرياض غير معنية بملفها النووي

لم تعر طهران الاثنين اهتماما لمطالبة السعوديين "استشارتهم" قبل أي تفاوض محتمل بين الولايات المتحدة وإيران بخصوص برنامج إيران النووي.

وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خلال مؤتمر صحافي افتراضي "التوقف مطولا على بلد سيء في هذه المنطقة لا يأتي بنتيجة".

وأضاف "الكل حر بالكلام لكن من الأفضل لهم عدم التكلم بما لا يعنيهم لكي لا يضعوا أنفسهم في موقف محرج". وكان يرد على التصريحات التي أدلى بها السبت لوكالة فرانس برس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وقطعت إيران والسعودية علاقاتهما الدبلوماسية في 2016 مع تبادل الاتهامات بزعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وقال الأمير فيصل على هامش مؤتمر حول الأمن نظم في البحرين "بشكل أساسي، ما نتوقعه هو أن يتم التشاور معنا بشكل كامل وأن يتم التشاور بشكل كامل (... كذلك) مع أصدقائنا الإقليميين بشأن ما يحدث، في ما يتعلّق بالمفاوضات مع إيران".

ومنذ إعلان فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية تكثف الحكومة الإيرانية بوادر الانفتاح حيال الحكومة الأميركية المقبلة بعد إعلان بايدن نيته في إعادة بلاده إلى اتفاق فيينا.

وتعتبر طهران الشروط التي يفرضها بايدن حاليا لمثل هذه الخطوة، غير مقبولة في هذه المرحلة.

واعلن بايدن وبرلين رغبتهما في مباحثات جديدة مع إيران حول أنشطتها النووية أو برامجها لتطوير صواريخ، فيما تستبعد ظهران إعادة التفاوض بشأن اتفاق فيينا.

وقال متحدث الخارجية الإيرانية: "لا نرى حاجة لإعادة التفاوض على اتفاق تمت صياغته".

وأضاف "على أوروبا وألمانيا أن تعلما أن ما لم يتم انتزاعه بضغوط قصوى (من حكومة ترامب) لن ينتزع بوسائل أخرى".