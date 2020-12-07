5 قتلى في هجوم على قوات انفصالية مدعومة إماراتياً جنوبي اليمن

قُتل 5 جنود من قوات يمنية مدعومة إماراتيًا، الإثنين، جراء هجوم مسلح على حاجز أمني جنوبي اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن قوات الحزام الأمني الانفصالية بمحافظة أبين، جنوبي اليمن.

وذكر البيان أن "مسلحين من تنظيم القاعدة شنوا هجومًا على أفراد الحزام الأمني، بمدخل مدينة لودر في أبين (جنوب)، ما أدى إلى مقتل 5 جنود وإصابة اثنين آخرين".

ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى بشأن الهجوم، فيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه حتى الساعة 7:50 (ت.غ).

وتشهد اليمن حربا منذ أكثر من ست سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

كما يشهد البلد العربي صراعا مستمرا منذ 2017 بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، والذي يسيطر على مناطق جنوبية حيوية بينها العاصمة المؤقتة عدن، ويطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.