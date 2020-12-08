ليبيا.. قوات حفتر تحتجز سفينة تجارية تركية تنقل أدوية إلى مصراتة

أعلنت قوات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الثلاثاء، احتجاز سفينة تجارية تركية أثناء نقلها أدوية إلى مدينة مصراتة الليبية، بذريعة "عدم امتثالها للتعليمات".

وأعلن المتحدث باسم حفتر، أحمد المسماري، في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاز سفينة تحمل اسم "مبروكة" وترفع علم جامايكا وتعود ملكيتها لمواطن تركي.

وزعم المسماري أن احتجاز السفينة جرى "لدخولها إلى منطقة محظورة، وعدم استجابتها للنداءات"، مشيرا أنه تم نقلها إلى ميناء رأس الهلال.

وذكر البيان أن السفينة المكون طاقمها من 9 أتراك و7 هنود وأذربيجاني واحد، تخضع للتحقيق والمراقبة بسبب "انتهاكها القواعد والقوانين البحرية".

وبنفس السياق، قال المسماري في تصريحات لفضائية "الحدث"، إن "السفينة تحمل أدوية باتجاه مصراتة، لكنها دخلت منطقة محظورة".

وأضاف: "قبطان السفينة لم يتبع الإجراءات الواجب اتباعها، ودخل منطقة محظورة دون إذن، وتم التثبت من خلو السفينة من أي سلاح".

وعلى صعيد متصل، أوضحت مصادر موثوقة للأناضول، أن الشركة المشغلة للسفينة تواصلت مع طاقمها وأكدت بأن وضعهم جيد.

وأشارت المصادر إلى أن ما حدث هو إجراء ينفذ على السفن الأخرى أيضًا في المنطقة، وأن موضوع احتجازها غير وارد.