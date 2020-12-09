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السودان يفرض على السوريين الحصول على تأشيرة دخول للبلاد

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 09.12.2020 15:44

أعلنت وزارة الداخلية السودانية إلغاء قرار كان يعفي السوريين من تأشيرة الدخول المسبقة إلى البلاد.

جاء ذلك وفق بيان للداخلية السودانية، الأربعاء، بعد نحو 20 عاما على سريان العمل بالقرار.

وأفاد البيان بأن "رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارا يلغي القرار الجمهوري رقم 179 لعام 2001، الذي قضى بإعفاء تأشيرات الدخول للسوريين".

وأوضح: "وفقا للقرار السيادي، يستوجب على السوريين الحصول على تأشيرة دخول مسبقة للبلاد عبر القنوات الرسمية".

ولم يوضح البيان سبب العدول عن قرار إعفاء السوريين من تأشيرة الدخول المسبقة

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