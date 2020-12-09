موظفون كبار في جهاز الشاباك الإسرائيلي يهددون بالاستقالة

هدّد كبار الموظفين في جهاز الأمن العام الإسرائيلي المعروف باسم "الشاباك"، بالاستقالة من مناصبهم، في حال تعيين رئيس هيئة الامن القومي، مئير بن شابات، رئيسا للجهاز.

وجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" هو جهاز المخابرات الداخلي، في إسرائيل.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ينوي تعيين بن شابات رئيسا للشاباك، خلفا للرئيس الحالي للجهاز ناداف أرغمان، الذي ينهي مهام منصبه بعد نصف عام.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، إن مسؤولين كبار في الجهاز هددوا بالاستقالة قائلين إن "بن شابات غير كفء مهنيا لرئاسة الشاباك، وإنهم لا يثقون به".

وأضافت "رأى المسؤولون الكبار أنه إذا قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تعيينه، فإن ذلك سيكون لاعتبارات شخصية وسياسية، محذرين من أن يُلحِق هذا التعيين، ضررا فادحا بالشاباك".

وابن شابات، من المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ولفتت هيئة البث إلى أن "ابن شابات خدم عشرات السنين في جهاز الأمن العام، وشغل في منصبه الأخير هناك منصب رئيس المنطقة الجنوبية"، التي تشمل "قطاع غزة".