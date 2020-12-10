صحيفة إسرائيلية: زيارة متوقعة لنتنياهو لدولة الإمارات في 23 من الشهر الجاري

قالت صحيفة إسرائيلية، الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يخطط لزيارة دولة الإمارات، يوم الثالث والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية "يخطط نتنياهو لزيارة الإمارات يوم 23 الجاري، وهو نفس اليوم الذي تنتهي فيه المهلة لتقديم الميزانية العامة، ويُتوقع أن يحلّ فيه الكنيست (البرلمان) نفسه".

وأشارت إلى أن نتنياهو خطّط لزيارة الإمارات الأسبوع الماضي، لكن الزيارة تأجلت.

ونقلت هآرتس عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، لم تحدد اسمه قوله "تم تأجيل الزيارة لأسباب أمنية بناء على طلب جهاز الأمن العام (الشاباك)".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الشاباك" رفض التعقيب حول الموضوع.

وتنتهي في الثالث والعشرين، من الشهر الجاري، المهلة الممنوحة لتقديم ميزانية الدولة إلى الكنيست للمصادقة عليها.

وفي حال عدم تقديم الميزانية بالموعد المحدد، فإن الكنيست يحلّ نفسه، وتجري الانتخابات خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ.

ولم يصدر إعلان رسمي عن الإمارات أو الحكومة الإسرائيلية بشأن موعد زيارة نتنياهو للإمارات.

وكانت إسرائيل والإمارات قد وقعتا، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقوبلت الاتفاقية برفض شعبي عربي واسع اعتبرها "طعنة وخيانة للقضية الفلسطينية"، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.‎