مصر.. وفاة "رجل المستحيل" نبيل فاروق

توفي الروائي المصري الشهير، نبيل فاروق (65 عاما)، مساء الأربعاء، إثر أزمة قلبية، بعد عقود عرفه فيها العالم العربي بروايات في الأدب البوليسي والخيال العلمي، منها "رجل المستحيل" و"ملف المستقبل".

وقالت ريهام، ابنة الكاتب الراحل، عبر صفحتها بـ"فيسبوك": "توفي إلي رحمة الله تعالى والدي نبيل فاروق رمضان إثر أزمة قلبية".

وأضافت: "صلاة الجنازة ظهر الخميس بجامع طلعت مصطفى بالرحاب (شرقي القاهرة)".

وأكدت وسائل إعلام مصرية، منها "الأهرام" و"أخبار اليوم" (مملوكتان للدولة)، وفاة فاروق، وهو طبيب ترك ممارسة الطب من أجل الكتابة.

وفاروق من مواليد 9 فبراير/ شباط 1956 في مدينة طنطا بمحافظة الغربية (شمال)، واشتهر في العالم العربي، لا سيما بين الشباب، بالأدب البوليسي والخيال العلمي، ومن أبرز أعماله "رجل المستحيل" و"ملف المستقبل".

وصدر من هاتين السلسلتين 160 عددا من كل منهما، وكانا الأكثر اقتناء لدى جيل الشباب في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، خاصة قبل انتشار الروايات عبر الإنترنت.

وكانت شخصية "أدهم صبري" في سلسلة روايات "رجل المستحيل" هي الأكثر شهرة بين الشباب، وهو شخصية من ابتكار فاروق، وتعمل في جهاز استخباراتي مصري، وخاضت مواجهات مع أجهزة استخبارات، منها "الموساد" الإسرائيلي.

وقالت وزارة الثقافة المصرية، في بيان، إن فاروق "يمثل علامة بارزة في الكتابة الروائية البوليسية التي تربت عليها أجيال من أبناء مصر، والتي ساهمت في تشكيل وعيهم وفكرهم".

ونعته دار "دَوِّن" للنشر والتوزيع (خاصة- مصر)، في بيان، قائلة إن "نبيل فاروق الكاتب والروائي العظيم رائد فن كتابة أدب الجاسوسية وأدب الخيال العلمي في الوطن العربي والعالم، وترك بصمة ممتدة وخالدة في وجدان كل الشباب".

وتابعت أنه كان "مكتشف مواهب وكاتبا عظيما أثر في وجدان جيل كامل وشريك نجاح لكل من تعاون معه".‎