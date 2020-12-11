الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 500 هدف في المنطقة

أعلن رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن الجيش هاجم 500 هدف على كافة الجبهات.

وقال الجنرال أفيف كوخافي في بيان صدر عن مكتبه: "قمنا بمهاجمة حوالى 500 هدف على كافة الجبهات ونفذنا العديد من العمليات في المستويات السرية ".

وأضاف: "التموضع الإيراني في سوريا في حال تباطؤ واضح نتيجة استمرار نشاطات جيش الدفاع، إلا أن الطريق أمامنا لا زالت قائمة لاستكمال الأهداف في هذه الجبهة".

وتابع حديثه بالقول: "المجال القتالي المهم الذي شهد تغيرًا ملحوظًا هذا العام، هو مجال السايبر مع تنفيذ العديد من العمليات الهجومية فيه".

وإسرائيل محاطة على حدودها من جهة الشمال بعدوين لها هما حزب الله اللبناني وجيش النظام السوري، ومن جهة الجنوب حركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة.

وبين الفينة والأخرى، تهاجم إسرائيل أهدافًا في سوريا تقول إنها تابعة لإيران أو لحزب الله اللبناني.