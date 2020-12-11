السلطات المصرية تحاكم محمود عزت القيادي في جماعة الإخوان المسلمين

بدأت السلطات المصرية محاكمة القائم بأعمال المرشد الأعلى لجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت، الذي اعتُقل في آب/أغسطس، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر نفسه الذي فضل عدم كشف اسمه إن الجلسة عُقدت أمام محكمة بسجن طرة في القاهرة، الخميس، مضيفا "تم تحديد الجلسة التالية في 4 كانون الثاني/يناير لأسباب إجرائية".

وكان عزت اعتُقل أواخر آب/أغسطس في القاهرة بعد سبع سنوات من ملاحقة السلطات له.

خلال جلسة الخميس، مثل عزت المتهم بأنه أشرف على اغتيال عسكريين ومسؤولين في الدولة بمن فيهم النائب العام السابق هشام بركات، وبأنه كان وراء "انفجار" دامٍ سنة 2019 وبأنه قاد "كتائب إلكترونية".

تأسست جماعة الإخوان المسلمين في 1928، ورسخت نفسها في منتصف القرن العشرين كحركة معارضة رئيسية في مصر، وكذلك في دول أخرى في المنطقة.

لكن الجماعة التي وصل القيادي فيها محمد مرسي لحكم مصر بعد ثورة 2011، أخرجت من المشهد السياسي تماما في العام 2013 بعد عام واحد فقط من حكم مرسي.

وكان مرسي الذي توفي في السجن أثناء محاكمته في حزيران/يونيو 2019، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر. إلا أن الجيش بقيادة قائده آنذاك عبد الفتاح السيسي أطاح به بعد احتجاجات شعبية كبيرة ضد فترة حكمه المضطرب، وبات السيسي رئيسا بعدها بعام واحد فقط.

وعزت عضوا في جماعة الإخوان المسلمين منذ ستينيات القرن الماضي ووصل إلى عضوية مكتب الإرشاد في 1981. وقد سجن في عهد الرؤساء جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك.

يوصف محمود عزت بأنه "الرجل الحديدي" في جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها القاهرة تنظيما إرهابيا في كانون الأول/ديسمبر 2013 وباتت الآن شبه مفككة.

وقُتل أكثر من 900 شخص من أنصار الجماعة في 14 آب/أغسطس 2013، خلال فض اعتصام رابعة في العاصمة.