الكاظمي يصل أنقرة الخميس في أول زيارة له منذ توليه منصبه

يعتزم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إجراء زيارة إلى تركيا الخميس، في أول زيارة لأنقرة منذ تولي مهام منصبه في مايو/أيار الماضي.

جاء ذلك في تغريدة للسفير العراقي لدى أنقرة حسن الجنابي، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

وقال الجنابي، إن "وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيجري بعد أيام زيارة الى أنقرة، تمهيداً لزيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم 17 ديسمبر/كانون أول الجاري إلى العاصمة التركية على رأس وفد رفيع".

ولم يتطرق الجنابي إلى مدة الزيارة أو جدول أعمالها.

وزيارة الكاظمي لتركيا ستكون هي الأولى له منذ تولي مهام منصبه كرئيس وزراء العراق في مايو/أيار الماضي.

في 14 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أعلنت الحكومة العراقية، في بيان، تلقي الكاظمي دعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة أنقرة.

وأنقرة وبغداد جارتان ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية وتجارية واسعة ودافئة.