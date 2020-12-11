ماكرون يثير بمنحه السيسي أرفع وسام فرنسي موجة استنكار واسعة

كشف برنامج تلفزيوني فرنسي أن الرئيس إيمانويل ماكرون قدم إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي أرفع وسام فرنسي خلال زيارته الرسمية لباريس، حسبما أكد الإليزيه الخميس بعد نشر الرئاسة المصرية فقط صورا للمراسم.

والصور التي التقطها الوفد المصري مساء الاثنين، نشرها فريق برنامج "كوتيديان" في فرنسا على قناة "تي ام سي".

ولم يكن تسليم السيسي الوسام مدرجا على البرنامج الرسمي لزيارته ولا العشاء التكريمي الذي أقيم على شرفه للمناسبة.

فيما أثار منح الرئيس السيسي وسام جوقة الشرف في خطوة دانها المدافعون عن حقوق الإنسان بسبب القمع في بلده، انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر في محيط الرئيس الفرنسي إن منح هذا الوسام يندرج في إطار "المراسم المفروضة" خلال زيارة الدولة.

وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي أن "تبادل الأوسمة هو أحد العناصر التقليدية لزيارات الدولة النادرة إلى فرنسا التي لا يتجاوز عددها الواحدة أو الاثنتين كل عام إلى فرنسا. وتابعت لأن الزيارات يقوم بها رؤساء دول فهم يمنحون أرفع الأوسمة".

وذكر موقع المستشارية الكبرى لجوقة الشرف أنه يمكن منح الأجانب أعلى رتبة من الوسام إذا "قدموا خدمات" لفرنسا أو "شجعوا قضايا تدافع عنها" مثل الدفاع عن حقوق الإنسان أو في إطار زيارات الدولة "في إطار المعاملة الدبلوماسية بالمثل" ومن أجل دعم "السياسة الخارجية لفرنسا".

وسحبت فرنسا في عهد ماكرون وسام أعلى رتبة من جوقة الشرف من رئيس النظام السوري بشار الأسد بسبب قمعه الدموي للثورة الشعبية التي قامت ضده عام 2011.

ولم تكن تغطية زيارة الرئيس السيسي والمراسم التي رافقتها في مبنى الانفاليد وقوس النصر ووصوله إلى الإليزيه لحضور عشاء رسمي أو اجتماعه مع رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو، مفتوحة للتلفزيونات الفرنسية والوكالات الدولية.

وقال مصدر قريب من هيدالغو لوكالة فرانس برس إنه "في زيارة الدولة تضع وزارة الخارجية بروتوكول الاعتماد بما في ذلك للبلدية. لم يتم إصدار أي اعتماد ولم ترغب وزارة الخارجية في ذلك".

لكن السلطة التنفيذية تنفي أن تكون أصدرت مثل هذه التوجيهات لمختلف مضيفي الرئيس السيسي. وقال مصدر في الخارجية لفرنسية إن "التعليمات الوحيدة في هذه الزيارة هي أن الجميع يدير اتصالاتهم".