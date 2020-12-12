التحالف الدولي يجتمع بوجهاء دير الزور لتهدئة الأهالي الساخطين على ي ب ك الإرهابي

عقد وفد من التحالف الدولي وتنظيم "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابي، الجمعة، اجتماعا مع وجهاء العشائر في مناطق سيطرة التنظيم بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، لتهدئة السكان عقب مظاهرات غاضبة.

وشهدت المنطقة مؤخرا عدة مظاهرات احتجاجاً على الوضع المعيشي وتحكم التنظيم بموارد المنطقة.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، بأن الاجتماع عقد في حقل "العمر" النفطي بريف دير الزور، واستمر لأكثر من 3 ساعات.

وذكرت المصادر أن وفد التحالف طلب من وجهاء المنطقة تهدئة الأهالي واحتواء المظاهرات، متعهدين بتلبية مطالب السكان في أقرب وقت.

وخلال الاجتماع اشتكى الوجهاء من الحالة المعيشية السيئة للأهالي وتردي الوضع الأمني في المنطقة.

وشهدت دير الزور خلال العام الجاري، عشرات التظاهرات ضد تحكم "ي ب ك ـ بي كا كا" بثروات المنطقة، وحرمان السكان من عوائدها، وارتفعت وتيرة المظاهرات خلال الأسابيع الماضية.

تلا ذلك عمليات انتقامية لعناصر التنظيم ضد البلدات التي شهدت تظاهرات، عبر اقتحامها واعتقال سكانها تحت ذريعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويسيطر التنظيم على أكبر حقول النفط والغاز في سوريا، ويستأثر بمعظم عوائده.