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انفجار في الجزء العسكري من مطار بغداد الدولي

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 12.12.2020 13:34
آخر تحديث في 12.12.2020 23:13
انفجار في الجزء العسكري من مطار بغداد الدولي

أفاد مصدر أمني عراقي، السبت، بوقوع انفجار في الجزء العسكري من مطار بغداد الدولي غربي العاصمة، دون وقوع إصابات.

وقال الضابط في شرطة بغداد، أحمد خلف، إن "انفجارا وقع داخل الجزء العسكري من مطار بغداد، نتيجة سقوط قذيفة هاون مجهولة المصدر‎".

وأوضح خلف أن الانفجار "وقع في المنطقة الفاصلة بين قاعدة علاء الجوية العسكرية، ومبنى مدرسة الرد السريع (تتبع وزارة الداخلية)".

وأكد أنه لم يخلف ضحايا، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة حتى الساعة 09:15 ت.غ.

ويضم مطار بغداد مدرجين، أحدهما للطائرات العسكرية والآخر للمدنية.

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