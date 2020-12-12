بتمويل تركي.. تسليم 100 من "منازل الأمل" لنازحين بإدلب

سلم وقف الديانة التركي، بالتعاون مع جمعية" الساعين للأمل" التركية الخيرية، السبت، 100 منزل من الطوب (البلوك) إلى الأسر السورية المحتاجة بعد اكتمال بنائها في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

والسبت أقيمت مراسم تسليم المنازل للنازحين السوريين الذين اضطروا إلى ترك مناطقهم بسبب هجمات نظام الأسد وداعميه.

وعقب مراسم تسليم المنازل، وزع الوقف مساعدات إنسانية على 250 أسرة محتاجة في المنطقة، تضمنت مواد غذائية، ومستلزمات تنظيف، ومدافئ ووقودا.

وقال "إسماعيل يغييت" مسؤول سوريا في وقف الديانة التركي، إنهم يواصلون تنفيذ العديد من الأنشطة الإغاثية في المنطقة بالتعاون مع جمعية الساعين للأمل.

وأضاف أنهم سلموا 100 منزل للأسر المحتاجة بالتعاون مع الجمعية المذكورة، بحضور مسؤوليها.