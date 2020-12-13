الأجهزة الأمنية المصرية توقف ثاني وزير في عهد "مرسي" خلال أسبوع

أوقفت السلطات المصرية، ثاني وزير تولى مسؤولية في عهد الرئيس الراحل، محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان خلال أسبوع، بحسب إعلام محلي.

وأعلنت وسائل إعلام محلية مصرية، في وقت متأخر من مساء السبت، توقيف الأجهزة الأمنية حاتم عبد اللطيف وزير النقل في عهد مرسي، من منزله شرقي العاصمة القاهرة.

وقبل أسبوع أوقفت السلطات الأمنية وزير القوى العاملة بعهد مرسي، خالد الأزهري، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب"، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وسط إنكاره التهم الموجهة إليه.

وأوضحت المصادر ومنها صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة أن "وزير النقل السابق المضبوط، يعد أحد كوادر جماعة الإخوان الإرهابية، ويتواصل مع قيادات التنظيم في الخارج، وشارك في مخططات، تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد".

وأشارت إلى أنه جار التحقيق معه أمام النيابة في هذه التهم.

بينما قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، (حقوقي غير حكومي) في بيان أن عبد اللطيف "قيد الإخفاء القسري" منذ القبض التعسفي عليه فجر الجمعة من منزله بالقاهرة الجديدة".

وأضاف بيان "الشهاب": "المركز يدين الإخفاء القسري بحق عبد اللطيف، ويحمل السلطات المصرية مسؤولية سلامته، ويطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه".

وتولى مرسي مسؤولية الحكم بالبلاد 2012 وبعد نحو عام أطيح صيف 2013 في انقلاب عسكري قاده وزير الدفاع آنذاك والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. ومنذ ذلك الحين تمت ملاحقة جماعة الإخوان المنتمي إليها وتوقيف الآلاف من قياداتها وكوادرها.

وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن "تقييد الحريات" وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.