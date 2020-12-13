الحوثيون يعلنون مهاجمة مواقع للجيش السعودي في جازان

أعلنت جماعة الحوثي، تنفيذها هجوما على مواقع للجيش السعودي، بمنطقة جازان جنوب غربي المملكة، قرب الحدود اليمنية.

وأفادت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، في وقت متأخر من ليل السبت/الأحد، بأن عناصرها نفذوا "غارة على مواقع للجيش السعودي" ومن أسمتهم "المرتزقة" (في إشارة إلى قوات يمنية)، في وادي جارة بجازان، دون الحديث عن خسائر.

وتحدثت القناة عن تقدم لمسلحي الجماعة "في عدة مسارات بعد تمشيط مواقع للجيش السعودي بالأسلحة الثقيلة"، دون تقديم تفاصيل.

ولم يصدر على الفور تعليق من قبل الجانب السعودي أو الحكومة اليمنية حول الأمر.

ويشهد اليمن حربا منذ أكثر من ست سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 % من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.