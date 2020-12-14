أمير قطر يؤكد لـعباس موقف الدوحة الداعم للشعب الفلسطيني

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، على موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في تغريدة للشيخ تميم عبر تويتر عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ختام زيارته للدوحة التي بدأت الأحد.

وقال في التغريدة "أكدت خلال لقاء الرئيس الفلسطيني، اليوم موقف قطر الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، (..) وأهمية وحدة الصف الفلسطيني".

من جانبه، أطلع عباس، أمير قطر، على "آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.

كما أعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره وتقديره لأمير قطر على "دعم الدوحة الدائم للشعب الفلسطيني الشقيق".

ونهاية الشهر الماضي، أجرى عباس زيارتين إلى الأردن ومصر التقى خلالهما الملك عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث معهما تطورات القضية الفلسطينية، والسلام بالشرق الأوسط.

وتأتي هذه الزيارات في ظل تحديات كبيرة يواجهها الفلسطينيون، بينها "صفقة القرن" الأمريكية، ومشروع الضم الإسرائيلي لأراض بالضفة الغربية، واتفاقيات التطبيع العربية المتتابعة مع تل أبيب.

كما تتزامن زيارات الرئيس الفلسطيني للدول العربية الثلاث مع مساعيه لعقد مؤتمر دولي للسلام مطلع العام 2021، حيث طلب في سبتمبر/ أيلول الماضي، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، البدء بخطوات عملية لعقد المؤتمر.

ومنذ أبريل/نيسان 2014، تجمدت عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، جراء رفض الأخيرة وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، والقبول بحدود 1967 كأساس للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.