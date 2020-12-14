الكويت.. تشكيل الحكومة الـ37 وفيهم 10 وزراء جدد

شهدت الكويت اليوم تشكيل الحكومة الـ37 في تاريخ البلاد السياسي، فيما تضمنت تغييرات في وزارتي النفط والمالية،

واستقبل أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، مع تقديم أعضاء مجلسه.

وحسب بيانات وكالة الأنباء الكويتية، ضمت التشكيلة الجديدة نحو 15 وزيرا منهم 10 وزراء جدد منها وزارات النفط والمالية والداخلية.

وزير النفط الجديد من مواليد عام 1966، حصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الكويت عام 1987.

وشغل الفارس منصب وزير التعليم في الكويت بالفترة بين عامي 2016-2017.

يواجه الوزير الجديد تحديات على صعيد إنتاج النفط -مصدر الدخل الرئيس للبلاد بنسبة 90 بالمئة- وسط انخفاض الطلب العالمي والالتزام باتفاق خفض الإنتاج.

وتمتلك الكويت سادس أكبر احتياطي نفطي مؤكد على مستوى العالم، بواقع 101.50 مليار برميل، حسب بيانات منظمة أوبك.

وبالنسبة الوزارات الاقتصادية، شهد التشكيل الجديد تعيين خليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية، وفيصل المدلج وزيراً للتجارة والصناعة والشؤون الاقتصادية.

وأعرب الكويتيون في السنوات الأخيرة عن رغبتهم في الإصلاح والتغيير في بلادهم التي يشكل الوافدون فيها 70% من السكان.

وكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.