أفادت مصادر ملاحية الاثنين عن وقوع انفجار بناقلة نفط قبالة ميناء جدة، دون أن تعطي تفاصيل اضافية.

ولم تؤكد السلطات السعودية فورا وقوع الحادث الذي قالت "يونايتد كينغدوم مارين ترايد أوبريشينز" (عمليات التجارة البحرية البريطانية) إنه وقع الأحد قبالة ميناء جدة الرئيسي على البحر الاحمر وهو مركز توزيع شركة النفط السعودية العملاقة ارامكو.

ويأتي هذا الحادث بعد انفجار وقع الشهر الماضي في ناقلة نفط يونانية راسية في ميناء الشقيق في جنوب السعودية، وقد حمّل التحالف العسكري الذي تقوده الرياض مسؤوليته الى المتمردين الحوثيين في اليمن.

وأكدت شركة المعلومات البحرية "درايد غلوبال" ومقرها في لندن انفجار الأحد موضحة أنه وقع في سفينة "عندما كانت تقوم بعمليات في المرسى الرئيسي في مرفأ أرامكو في جدة".

ولاحقاً أعلنت الشركة المالكة لناقلة النفط أنّ "مصدرا خارجيا" مسؤول عن الحادثة التي وقعت عندما كانت الناقلة تقوم بعمليات في المرسى الرئيسي في ميناء لشركة أرامكو السعودية في غرب المملكة.

وأوضحت شركة "حافنيا" التي تتخذ في سنغافورة مقرا في بيان أن الناقلة "بي دبليو راين" التي تحمل علم سنغافورة "تعرّضت لضربة من مصدر خارجي بينما كانت تفرغ حمولتها ما تسبّب بوقوع انفجار وباندلاع حريق"، مضيفة أنّه لم تسجل أي إصابات في صفوف الطاقم.