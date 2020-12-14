سحب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب رسمياً

أعلنت سفارة واشنطن لدى الخرطوم، دخول قرار إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاثنين.

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الأمريكية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

وكتبت السفارة على صفحتها: "انقضت فترة إخطار الكونغرس البالغة 45 يومًا، ووقع وزير الخارجية إشعارًا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ساري المفعول اعتبارًا من اليوم 14 ديسمبر (كانون ثاني)".

وأضافت السفارة بأن هذا الإشعار تم نشره في السجل الفيدرالي.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شكر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على توقيعه الأمر التنفيذي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن سفير السودان في الولايات المتحدة نور الدين ساتي، أن رفع اسم بلاده من القائمة، سيتم في 11 ديسمبر الجاري.

وفي 30 نوفمبر، بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي، ترتيبات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

والحصانة الدولية تصدر من الكونغرس، حتى لا تتم ملاحقة السودان قضائيا في المحاكم الأمريكية لدفع أي تعويضات مستقبلا حول حوادث إرهاب‎.

وتدرج الولايات المتحدة السودان منذ عام 1993، على "قائمة الدول الراعية للإرهاب"، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن.