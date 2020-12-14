طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى إسطنبول بعد توقف 9 أشهر

أعلنت طيران الإمارات (حكومية)، استئناف تشغيل رحلاتها إلى إسطنبول اعتباراً من 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد توقف دام 9 أشهر منذ حظر الطيران في مارس/آذار الماضي بسبب كورونا.

وقالت الناقلة الوطنية في بيان، الاثنين، أنه مع إضافة إسطنبول يرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكتها الدولية إلى 31 مدينة في أوروبا.

وتعكف شركات الطيران حول العالم لاستعادة شبكة خطوطها تدريجياً، بالتوازي مع عودة الثقة بالسفر وارتفاع الطلب مرة أخرى.

كانت فلاي دبي أعلنت، الأحد، استئناف رحلاتها إلى إسطنبول اعتبارا من 17 ديسمبر / كانون الأول الجاري.

وأجبرت جائحة كورونا السلطات حول العالم على إغلاق مطاراتها للسيطرة على تزايد حالات الإصابة.

وألغت شركات الطيران الإماراتية رحلاتها إلى إسطنبول اعتبارا من 17 مارس/آذار 2020، بناء على تعليمات من الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية في أعقاب تفشي جائحة كورونا.