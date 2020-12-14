ماذا حلَّ بعائلة زين الدين بن علي بعد 10 أعوام من سقوط نظامه الاستبدادي؟

ماذا حل بعائلة زين الدين بن علي، الرئيس التونسي الأسبق، بعد أن أجبرته ثورة عام 2011، على الهروب إلى السعودية؟

لقد تفرق أفراد عائلته، التي كانت تضع يدها على 21 في المئة من اقتصاد البلاد، حسب تقرير للبنك الدولي صادر في العام 2014، في عدد من الدول وهم يعيشون من الثروات التي جمعوها على مدى سنوات، بعيدا عن الأضواء.

بن علي وأقاربه:

حُكم على بن علي في عدد من القضايا غيابيا، لكنه توفي في أيلول/سبتمبر 2019 في السعودية حيث دُفن بعيدا عن الإعلام.

فيما لا تزال زوجته ليلى بن علي (64 عاما) التي تطلق عليها غالبية من التونسيين اسم "الحلاّقة"، تعيش في جدة مع ابنها الوحيد محمد وابنتها نسرين، وهي من أكثر وجوه نظام بن علي كرها من التونسيين وتلاحق في عدد من القضايا.

تزوجت نسرين بفنان الراب المشهور كادوريم الذي ظهر في صور مع العائلة ثم تحدثت الصحافة المحلية عن طلاقهما.

عائلة "الطرابلسي":

يتهم شقيقا ليلى، عماد وبلحسن الطرابلسي، بأنهما كوّنا ثروة طائلة بالاستيلاء على ممتلكات وطنية في تونس ما مكن عائلة "الطرابلسية" من إنشاء امبراطورية تستحوذ على عقارات عامة ومسالك توزيع وشركات اتصالات وإعلام وبيع سيارات.

ويعتبر بلحسن (58 عاما) "عرّاب" العائلة وأكثر رجال الأعمال ثراء. هرب في يخت في اتجاه إيطاليا في 14 كانون الثاني/يناير، ثم انتقل الى كندا حيث سكن شقة في مدينة مونتريال حتى العام 2016 حين رفضت السلطات منحه اللجوء، وغادر البلاد لاحقا.

قدم بلحسن الى هيئة "الحقيقة والكرامة" التي شكلت للنظر في ملف العدالة الانتقالية في تونس (1955-2013)، طلبا للمصالحة في مقابل إرجاعه مبلغا ماليا يقدر بمليار دينار (حوالى 350 مليون يورو)، ولكن المصالحة لم تتم.

ثم أوقفته السلطات الفرنسية في آذار/مارس 2019 في جنوب فرنسا بعد ثلاث سنوات من الفرار في قضية تبييض أموال. وينظر القضاء الفرنسي حاليا في طلب قدمته السلطات التونسية لإعادة بلحسن الذي يواجه أحكاما غيابية بالسجن 33 عاما في بلاده في ملفات أموال مشبوهة.

أمّا عماد الطرابلسي (46 عاما) الأكثر شهرة في الأوساط التونسية، فلا يزال مسجونا في تونس منذ 2011 بعد أن أوقف في المطار في يوم سقوط بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011، وكان متجها مع عدد من أفراد عائلته الى فرنسا. وهو الوحيد من الوجوه البارزة في عائلة بن علي الذي تمّت محاكمته والحكم عليه بعقوبات تصل الى السجن مئة عام.

قدم عماد شهادة مسجلة في جلسات الاستماع التي نظمتها هيئة "الحقيقة والكرامة" في 22 أيار/مايو 2017. وفسر من جانبه صورة تغلغل الفساد في السلطة والاقتصاد بتواطؤ من مسؤولين في الجمارك وشخصيات ووزراء.

اعتذر عماد علنا للتونسيين، وتوصلت الهيئة الى إعداد اتفاق صلح معه، لكن لم يحسم بعد.

ولليلى كذلك شقيقان آخران لم يكونا معروفين كثيرا، هما المنصف الطرابلسي الذي مات في السجن في سرطان في الدماغ عام 2013 عن عمر ناهز 63 عاما، ومراد الطرابلسي الذي عانى من أمراض كثيرة قبل أن يموت في نيسان/أبريل 2020، بسبب الإهمال الذي لحقه في السجن، بحسب العائلة.

الأصهار :

صخر الماطري (39 عاما): هو طليق نسرين بن علي وبعرف "بالصهر المفضل" لدى بن علي وزوجته. هرب الى قطر عام 2011، ثم الى السيشيل نهاية 2012.

ترجح منظمة "أنا يقظ" المتخصصة في متابعة ملفات الفساد في تونس، أنه حصل على الجنسية السيشيلية.

خاض الماطري مفاوضات في العام 2017 مع هيئة "الحقيقة والكرامة" في محاولة للوصول الى اتفاق مصالحة يضمن له عودة آمنة الى تونس في مقابل تحويل 500 مليون دينار كتعويض للدولة.

قامت السلطات الفرنسية بتوقيف والده المنصف الماطري في حزيران/يونيو 2011، وخضع هذا الأخير لمراقبة قضائية تبعا لبطاقة جلب دولية أصدرها القضاء التونسي في العام 2011. ورفض القضاء الفرنسي تسليمه الى تونس.

مروان المبروك: هو طليق سيرين، ابنة بن علي من زواجه الأول، وهو رجل أعمال نادرا ما تحدث للإعلام.

يدير مع أشقائه أكبر المجمعات التجارية في البلاد التي لديها مجموعة شركات لبيع المواد الغذائية والسيارات وبنوك. جمّد القضاء بعضا من ممتلكاته منذ 2011.

تمكن في 2019 من استرجاع بعضها بما فيها حصة في شركة الاتصالات الفرنسية أورانج إثر رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات عنها، واسترجعت أورانج بعد ذلك هذه الحصة.

سليم شيبوب (61 عاما): هو أكثر وجوه نظام بن علي قربا من الناس لكونه كان يدير أكبر النوادي الرياضية في البلاد "الترجي الرياضي التونسي"، ومتزوج بدورساف، ابنة بن علي من زواجه الأول.

عاد الى تونس في العام 2014 من الإمارات، من أجل المصالحة، وهو موقوف اليوم.