مقتل عسكري من البيشمركة في هجوم لـبي كا كا في دهوك العراقية

قتل عسكري من قوات إقليم شمال العراق "البيشمركة"، الاثنين، في هجوم لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، شمالي البلاد، وفق مصدر عسكري.

وفي تصريح للأناضول، قال ضابط من قوات "البيشمركة"، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن مسلحي منظمة "بي كا كا" الإرهابية هاجموا حاجز أمني بمحافظة دهوك، شمالي العراق.

وأوضح أن اشتباكات اندلعت بين القوات والمسلحين، ما أسفر عن مقتل ضباط يدعى عبد الرحمن أمين، وإصابة 3 عناصر من مسلحي "بي كا كا" الإرهابية.

وفي نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، شنت "بي كا كا" الإرهابية 3 هجمات على قوات البيشمركة في محافظة دهوك، أسفر عن مقتل عسكري وإصابة 5 آخرين.

وقالت حكومة إقليم شمال العراق، في بيان آنذاك، إن هجوم منظمة "بي كا كا" الإرهابية على قوات الإقليم، "تجاوز الخط الأحمر".

وتتخذ منظمة "بي كا كا" الانفصالية من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية في المنطقة، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.

وترفض المنظمة دعوات متكررة من سلطات تالإقليم لمغادرة أراضيها.