برزاني يندد بدور بي كا كا الإرهابية في زعزعة الاستقرار الإقليمي

أكد رئيس حكومة إقليم شمال العراق أن "سلوك" منظمة "بي كاكا" الإرهابية يهدد الاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه مسرور برزاني، الاثنين، من المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جويل رايبورن، بحسب بيان لحكومة الإقليم.

وأفاد البيان بأنه "جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث الوضع المعقد في سوريا، والاتفاق على استمرار محادثات السلام بين الأطراف الكردية، وبما يعزز التعددية والمشاركة ويضمن الحريات السياسية".

ودعا برزاني إلى "ضرورة خروج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من هيمنة حزب العمال الكردستاني وأن لا تسمح له باستغلال المساعدات التي تتلقاها".

وتشكل منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية العمود الفقري لما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية".

وأوضح البيان أن برزاني سلط الضوء على الهجوم الذي شنته بي كا كا على قوات البيشمركة (قوات الإقليم) في منطقة العمادية (بمحافظة دهوك - شمال) ليلة أمس.

وأكد أن "ثلاثة من أفراد الأمن والبيشمركة قتلوا إلى الآن على أيدي حزب العمال الكردستاني في الأشهر الأخيرة".

وشدد على أن سلوك بي كا كا بما في ذلك محاولاتها لاستغلال المظاهرات السلمية في إقليم شمال العراق، يهدد الاستقرار الإقليمي.

ويشهد الإقليم، منذ 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية وتأخر صرف رواتب الموظفين العموميين، في ظل خلافات بين أربيل وبغداد حول إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها.

وشنت منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 3 هجمات على قوات البيشمركة في دهوك، ما أسفر عن مقتل عسكري وإصابة 5 آخرين.

وقالت حكومة أربيل، في بيان آنذاك، إن هجوم "بي كا كا" على قوات الإقليم "تجاوز الخط الأحمر".

وتتخذ منظمة "بي كا كا" الانفصالية من جبال قنديل شمالي العراق معقلا لها، وتنشط في مدن ومناطق وأودية عديدة في المنطقة، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.