واشنطن تصنف "سرايا المختار" في البحرين منظمة إرهابية عالمية

صنفت الولايات المتحدة، الثلاثاء، تنظيم "سرايا المختار" في البحرين "منظمة إرهابية عالمية".

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، أنّ "التنظيم الإرهابي كان يخطط لشن هجمات ضد مواطنين أمريكيين في البحرين".

وأشار البيان أن "سرايا المختار" تتلقى دعما ماليا ولوجستيا من الحرس الثوري الإيراني.

من جهته، رحب وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، بالقرار.

وقال في تغريدة على "تويتر" إن قرار اليوم "رسالة قوية إلى النظام الإيراني مفادها أننا لن نسمح لوكلائه الإرهابيين بتهديد شعب البحرين والأفراد الأمريكيين المتمركزين هناك".

فيما لم يصدر تعليق على الفور من السلطات البحرينية وسرايا المختار بخصوص الخطوة الأمريكية.

وسرايا المختار هي منظمة شيعية معارضة للحكم في البحرين تأسست عام 2011 على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد آنذاك.

وتتهم الحكومة البحرينية إيران بدعم الحركات المعارضة الشيعية في البلاد وتحملها مسؤولية "زعزعة" استقرارها منذ احتجاجات عام 2011.