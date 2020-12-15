وفد إسرائيلي أمريكي يزور المغرب الأسبوع المقبل

يجري وفد إسرائيلي- أمريكي مشترك زيارة هي الأولى من نوعها إلى المغرب، الأسبوع المقبل، بحسب إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الرسمية، مساء الثلاثاء، إن الزيارة تأتي في إطار تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب.

ويترأس الوفد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غاريد كوشنر، ومن الجانب الإسرائيلي رئيس مجلس الأمن القومي "مائير بن شبات"، بحسب المصدر ذاته.

ومن المقرر أن يصل كوشنير إلى إسرائيل وينطلق من هناك رفقة الوفد الإسرائيلي إلى المغرب.

فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات المغربية بخصوص هذه الزيارة.

والخميس، أعلن العاهل المغربي استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل "في أقرب الآجال"، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي.

لكنه شدد على أن ذلك "لا يمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط".

وبدأ المغرب مع إسرائيل، علاقات على مستوى منخفض عام 1993 بعد التوصل إلى اتفاقية "أوسلو"، لكن الرباط جمدتها بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، وتحديدا عام 2002.

وبإعلان الرباط، يكون المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل إثر قطع موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وهو ما يعتبر اختراقا إسرائيليا لافتا لمنطقة المغرب العربي.

كما سيصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل خلال عام 2020؛ بعد الإمارات والبحرين والسودان.