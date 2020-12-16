جماعة "الإخوان" تطلق مؤتمرا دوليا افتراضيا لتوضيح حقائق فكرها

أطلقت جماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء، مؤتمرا دوليا افتراضيا، لتوضيح حقائق عن فكرها، بمشاركة نحو 40 من رموز الجماعة وشخصيات سياسية ودينية من مختلف أنحاء العالم.

وجاء المؤتمر الدولي، الذي يختتم غدا الخميس، بعنوان "الإخوان المسلمون .. حقائق ومنطلقات"، وبثته قناة "وطن" الفضائية الناطقة باسم الجماعة وتبث من خارج مصر.

والجماعة التي تأسست في مصر عام 1928، تنتشر فكريا واجتماعيا في عشرات الدول بالعالم، وخاضت أزمات كبرى مع الأنظمة.

وصنفت القاهرة الجماعة بأنها "منظمة إرهابية"، عقب أشهر من إطاحة الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى الجماعة، في صيف 2013، وسط تأييد سعودي وإماراتي تكرر إعلانه مؤخرا.

وفي الجلسة الافتتاحية، قال إبراهيم منير، نائب مرشد الجماعة، إن "العواصف توالت على الإخوان وظن الناس في كل مرة أنها أتت عليها، ولكن بانتهائها بقيت الجماعة ثابتة الجذور راضية بأقدار الله".

بدوره، قال ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي في كلمته، إن "للإخوان و(مؤسسها) حسن البنا (1906: 1949)، إسهامات وافرة بالتعريف العملي للفكر الإسلامي الراقي لا سيما في مفهوم الحرية الشاملة داخل وخارج حدود الأمة".

وأضاف أقطاي: "ضربت "الإخوان" أعظم الأمثلة في التضحية وتوفير قناعات شعبية بضرورة انتزاع الحرية من المحتلين المستعمرين ومن المستبدين المحليين".

من جانبه، قال علي القره داغي، الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين إنه تمت "شيطنة الخلافة العثمانية وحملوها كل شيء رغم أنها استطاعت حماية بلاد المسلمين، وتقدمت في مجالات وتأخرت بسبب المؤامرات الكبرى من كل جانب".

وأشاد القره داغي، بظهور حركة حسن البنا ودورها في التصدي لمشروع تجزئة الدين.

في السياق، قال نائب رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل، كمال الخطيب، إن "الجماعة لها دور منذ نشأتها في دعم القضية الفلسطينية، وتستحق أن تذكر في كتب التاريخ المنصفة".

وأكد الخطيب، أن الإخوان هم "النواة الصلبة في مواجهة المشروع الصهيوني".

فيما قال علي صدر الدين البيانوني، المراقب العام السابق للإخوان في سوريا، إن "الجماعة تحمل مشروعا نهضويا شاملا، ورغم التضييق والبطش لا تزال محافظة على نقاء فكرها ولا تزال تمتد أفقا وعمقا وتشكل تيار إسلاميا وسيطا"..

بدوره، أكد محيي الدين غازي، أمين الجماعة الإسلامية بالهند، أن "الإخوان إحدى أجمل الظواهر الإنسانية في العصر الحديث، ويبدو هذا في التضحيات والأنشطة والدفاع عن الدعوة رغم الضغوط والحظر والعقوبات والشيطنة".

من ناحيته، أوضح عزام الأيوبي، الأمين العام للجماعة الإسلامية بلبنان، أن الإخوان من القوى التي تقر بالتعددية السياسية، نافيا أن يكون هذا القبول مرحليا.

ووفق أجندة المؤتمر المعلنة فإنه سيناقش منهج الجماعة وعلاقاتها مع التيارات الإسلامية والمدنية وموقفها من الخلافات المذهبية والتمسك بالفكر الوسطي، ودورها في العمل الخيري وحماية الشعوب ومواجهة الكوارث.