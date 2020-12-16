الإمارات تنضم إلى "منتدى شرق المتوسط" بصفة مراقب

قالت مصر اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 إن الإمارات العربية المتحدة -غير المطلة على البحر الأبيض المتوسط- انضمت إلى "منتدى غاز شرق المتوسط" الذي مقره القاهرة وذلك بصفة مراقب.

وكانت كل من مصر وإسرائيل واليونان وقبرص الرومية وإيطاليا والأردن قد أطلقت ما سمي منتدى منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة حكومية متعددة الأطراف خلال مراسم افتراضية استضافتها القاهرة في سبتمبر أيلول، بهدف مواجهة الحقوق التركية المشروعة في منطقة شرق المتوسط.

وتسعى الدول الأعضاء في المنتدى المزعوم إلى تحركات منفردة بعيدا عن أنقرة، التي طالما طالبت بضرورة تحقيق التقاسم العادل للموارد الطبيعية بمنطقة شرق المتوسط، في ظل تعنت من مصر واليونان وقبرص الرومية.

وتقدمت فرنسا أيضا بطلب للانضمام إلى المنتدى لنيل صفقة مراقب.

يأتي إعلان انضمام الإمارات عقب زيارة قام بها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وسبق أن استنكرت تركيا التحركات نحو تحويل المنتدى إلى منظمة دولية، وعدته "أمرا بعيدا عن الواقع"، وفق تصريحات للمتحدث باسم الخارجية حامي أقصوي، في يناير الماضي.

وقال أقصوي، آنذاك، إن إنشاء هذا المنتدى جاء بدوافع سياسية لإخراج تركيا من معادلة الطاقة في شرق المتوسط، مضيفا أنه لو كان الهدف الحقيقي منه هو التعاون، لتمت دعوة كل من تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية إليه.

وأكد أن إنشاء مثل هذه التكتلات ضد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، لن يساهم في تحقيق السلام والتعاون في المنطقة.

وتواصل تركيا عمليات الاستكشاف والتنقيب في مياهها الإقليمية بالمتوسط، بالتزامن مع إعلانها، الشهر الماضي، كشفا للغاز الطبيعي بالبحر الأسود.