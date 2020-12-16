"قسد" تصرح بدعمها بي كا كا الإرهابية ضد إقليم شمال العراق

أعرب المدعو مظلوم عبدي قائد ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تهيمن عليها منظمة "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية، عن دعمه لتحركات المنظمة الانفصالية ضد حكومة إقليم شمال العراق.

جاء ذلك في تغريدة لعبدي تعليقاً على الاشتباكات بين قوات البيشمركة التابعة لأربيل و"بي كا كا" في مدينة دهوك بإقليم شمال العراق.

وقال عبدي إن "الهجمات التي تشنها حكومة الإقليم على مقاتلي بي كا كا تدعو للخجل و تضر بمكاسب القضية الكردية، وندعو إلى وقف تلك الهجمات وحل المشاكل بالحوار"،حسب زعمه.

وقتل عنصر من البيشمركة فيما جرح 3 من عناصر من "بي كا كا" في اشتباكات جرت ليلة الأحد الماضي في دهوك.

ويستخدم تنظيم "ي ب ك" الإرهابي اسم "قسد" واجهة له منذ تأسيسها من قبل الولايات المتحدة بغية تشكيل تحالف بين المنظمة ومجموعات عربية في المنطقة.

تغريدة عبدي الأخيرة دليل آخر على عدم صحة الادعاءات الأمريكية بعدم وجود ارتباط عضوي بين منظمة "بي كا كا" و"قسد".

وكان رئيس حكومة إقليم شمال العراق، مسرور برزاني، أكد الاثنين، أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية تهدد الاستقرار الإقليمي.

وطالب براني بـ"ضرورة خروج قسد من هيمنة بي كا كا، وألا تسمح للمنظمة باستغلال المساعدات التي تتلقاها قسد".

وتتخذ منظمة "بي كا كا" الانفصالية من جبال قنديل شمالي العراق معقلا لها، وتنشط في مدن ومناطق وأودية عديدة في المنطقة، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.

كما ترفض المنظمة الإرهابية دعوات أربيل لمغادرة أراضي الإقليم.