العراق.. المئات يتظاهرون للكشف عن قتلة نشطاء الحراك الشعبي

تظاهر مئات العراقيين، الجمعة، في محافظتي كربلاء وذي قار (جنوب)، للمطالبة بالكشف عن قتلة نشطاء الحراك الشعبي.

وذكر شهود عيان، أن مئات المتظاهرين احتشدوا في ساحة "التربية" وسط كربلاء، رافعين لافتات مكتوب عليها "كفى كفى وعودا، اكشفوا عن قتلة المتظاهرين".

وفي ذي قار، احتشد مئات بساحة "الحبوبي" وسط مدينة الناصرية (عاصمة المحافظة)، وطالبوا بالكشف عن قتلة نشطاء الحراك، بمن فيهم صلاح العراقي.

والثلاثاء، اغتال مسلحون مجهولون الناشط صلاح العراقي، في منطقة بغداد الجديدة، شرقي العاصمة، وفق ما ذكر مصدر أمني عراقي، للأناضول.

وقال المتظاهر منير السعدي، إن "مئات المتظاهرين احتشدوا وسط الناصرية للمطالبة بالكشف عن قتلة الناشط صلاح وباقي نشطاء الحراك، المغتالين على يد عصابات مسلحة".

وأضاف السعدي، أن "المتظاهرين أكدوا إصرارهم على مواصلة الاحتجاج حتى تحقيق مطالبهم بالكشف عن القتلة وتقديمهم للقضاء".

وبدأت الاحتجاجات بعموم العراق، في أكتوبر/ تشرين أول 2019، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، حيث نجحت في إطاحة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.

ووفق أرقام الحكومة في مايو/ أيار الماضي، فإن 565 شخصاً من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.