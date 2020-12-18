وسط تفاؤل بحل الأزمة.. مجلس التعاون الخليجي سينعقد في السعودية

أعلنت الكويت الخميس أن القمة السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي ستعقد في المملكة السعودية يوم 5 كانون الثاني/يناير القادم، فيما تسعى المملكة للوصول إلى تسوية لإنهاء الأزمة الخليجية.

فقد أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في لقاء جمعه بسفراء دول مجلس التعاون الخليجي في بلاده إن الكويت تتطلع "لانعقاد القمة الخليجية فعلياً بضيافة الشقيقة المملكة العربية السعودية في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2021".

وكانت قطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت أكدت أوائل الشهر الجاري تسجيل تقدم لحل الأزمة الدبلوماسية في منطقة الخليج الغنية بالنفط.

وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين في حزيران/يونيو 2017 العلاقات مع قطر واتهمتها بالتقرّب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة.

ثم أصدرت الدول الأربع قائمة تضم 13 مطلبا من قطر شملت إغلاق شبكة "الجزيرة" الإعلامية وخفض مستوى العلاقات مع تركيا.

وتقول مصادر مطلعة على المفاوضات إن الدول المقاطعة لقطر بقيادة الرياض مستعدة لتخفيف حدة مطالبها بشكل كبير في الاتفاق النهائي.

وسيكون المؤشر الحقيقي مستوى التمثيل القطري في قمة مجلس التعاون الخليجي. وسيشكل حضور أمير قطر مؤشرا على حدوث التقارب.

على صعيد متصل، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن تفاؤله بحل الأزمة الخليجية المستمرة منذ عام 2017.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته والعاهل السعودي، الملك سلمان، حسبما أعلن البيت الأبيض في بيان نقلته قناة "الحرة" الأمريكية.

ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن إدارة ترامب ترغب في حلحلة الأزمة الخليجية قبل رحيلها بهدف تضييق الخناق على إيران.

وأضافت الصحيفة، في تقرير، أنه ضمن الخطوات الأولى في هذا الاتجاه تضغط إدارة ترامب على السعودية لفتح مجالها الجوي للرحلات الجوية القطرية.