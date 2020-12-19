الكاظمي يجري مباحثات مع الملك الأردني في زيارة مفاجئة إلى عمان

أجرى ملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، مباحثات في عمّان التي وصلها الأخير في زيارة مفاجئة وخاطفة.

وقال مكتب الكاظمي، إن رئيس الوزراء العراقي أجرى "زيارة عمل سريعة للمملكة الأردنية، حيث التقى جلالة الملك عبد الله الثاني في عمان".

وأضاف، في بيان أن "الجانبين تباحثا في مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ووسائل التعافي من آثار جائحة كورونا على اقتصاد البلدين الشقيقين"، دون تفاصيل أخرى.

فيما قال بيان للديوان الملكي الأردني، إن "اللقاء تناول العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل توسيع التعاون في مختلف المجالات، فضلا عن الجهود المشتركة لمواجهة وباء كورونا وتداعياته الإنسانية والاقتصادية".

وأضاف: "تم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالح البلدين".

وتأتي هذه الزيارة بعد يومين من أول زيارة رسمية أجراها الكاظمي إلى تركيا ليوم واحد، التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان، واتفقا على تعزيز العلاقات بين البلدين.

وهذه ثاني زيارة للكاظمي إلى الأردن منذ توليه منصبه في مايو/أيار الماضي، وكانت الأولى في أغسطس/ آب الفائت، خلال مشاركته في القمة الثلاثية إلى جانب الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، أعلنت في بيان قبل أسبوع، عقد قمة أخرى لزعماء العراق ومصر والأردن في بغداد، خلال الربع الأول من العام المقبل.

وشكلت البلدان الثلاثة مجلسا تنسيقيا مشتركا، على ضوء نتائج القمة الثلاثية التي انعقدت في العاصمة الأردنية عمان، في 28 أغسطس الماضي.

وأبرمت البلدان الثلاثة اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية، تتمحور في الغالب حول الطاقة والتجارة والاستثمار.