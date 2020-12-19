أفادت مصادر سورية للأناضول، الجمعة، أن منظمة "ي ب ك-بي كا كا" الإرهابية، اختطفت 3 آباء لعناصر من البيشمركة التابعة للمجلس الوطني السوري المعارض شمالي شرقي سوريا.

وذكرت المصادر، أن رتلاً مؤلفاً من عربات مدرعة وسيارات رباعية الدفع تحمل رشاشات ثقيلة، انطلق مساء الخميس من مدينة القامشلي باتجاه بلدة الجوادية بمحافظة الحسكة شمالي شرقي سوريا.

وأوضحت أن المسلحين دخلوا قرية "توكل" بالبلدة واقتحموا عددا من بيوتها، قبل أن يختطفوا ثلاثة من آباء مقاتلي "البيشمركة" التابعة لـ"المجلس الوطني الكردي" المقرب من حكومة إقليم شمال العراق، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

ولفتت المصادر إلى أن عناصر المنظمة تسببوا في بث الرعب بالقرية، إذ قاموا بإطلاق النار في الهواء بكثافة قبل مغادرتها.

وسبق أن هددت المنظمة عائلات مقاتلي البيشمركة السورية في مدينتي عامودا والدرباسية، وطالبتهم بالضغط على أبنائهم لمغادرة صفوف البيشمركة.

وقُتل عنصر من "البيشمركة" التابعة لحكومة إقليم شمال العراق وجُرح 3 عناصر من "بي كا كا" في دهوك، مساء الأحد الماضي، في اشتباكات بين الجانبين قرب الحدود السورية العراقية.

و"البيشمركة السورية"؛ هي الجناح العسكري لـ"المجلس الوطني الكردي" (يصنف نفسه على أنه تابع للمعارضة السورية).

وتم تشكيل البيشمركة السورية في إقليم شمال العراق من الأكراد السوريين الفارين من الحرب في بلادهم منذ 2011، وأشرفت بيشمركة الإقليم فضلا عن قوات التحالف على تدريبهم.

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فشلت مفاوضات دامت أكثر من 8 أشهر بين المجلس الوطني الكردي ومنظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية بسبب رفض الأخيرة تنفيذ تفاهمات بإخراج عناصرها القادمين من جبال قنديل من مناطق سيطرتها شرقي سوريا.