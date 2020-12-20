السيسي يوفد رئيس مخابراته للقاء حفتر وعقيلة صالح

عقد رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل مباحثات مع الانقلابي خليفة حفتر ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح يوم السبت.

جاء ذلك في زيارة أجراها كامل إلى مدينة بنغازي شرقي ليبيا، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن كامل زار بنغازي "موفدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي"، وأنه ناقش مع حفتر "عددا من الموضوعات محل الاهتمام".

وأضافت أن اللقاء "شهد التأكيد على الجهود والتحركات المصرية الداعمة لمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5، التي أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار واتخاذ عدد من الإجراءات التي تساهم في استقرار الوضع العسكري والأمني بجميع ربوع ليبيا"، دون تقديم تفاصيل أكثر.

ووفق صحيفة "اليوم السابع" (مصرية خاصة)، التقى رئيس المخابرات خلال زيارته أيضا عقيلة صالح رئيس مجلس نواب طبرق وعددا من أعضائه.

وأكد خلال اللقاء "دعم مصر لكل مسارات التسوية الشاملة للأزمة الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

وتدعم مصر حفتر سياسيا وعسكريا، وهو ما تستنكره الحكومة الليبية المعترف بها شرعيا، معتبرة إياه أحد أسباب الأزمة السياسية المتواصلة بالبلاد.

يشار أن البرلمان الليبي منقسم إلى نواب يجتمعون في طرابلس، يؤيدون الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ونواب آخرين يجتمعون في مدينة طبرق، يدعمون مليشيا حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة.

ويفوق عدد أعضاء المجلس بشقيه طبرق وطرابلس 170، لكن لا يمكن تحديد العدد على وجه الدقة بسبب الوفيات والاستقالات الفردية.