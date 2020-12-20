في استطلاع جديد.. الفرنسيون غير راضين عن سياسة ماكرون

أظهر استطلاع جديد للرأي عبر الإنترنت أن ما يقرب من 60 بالمئة من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأفاد الاستطلاع الذي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام (IFOP) وشارك فيه ألف و936 شخصا، أعمارهم فوق 18 عاما، أن شعبية ماكرون، الذي يخضع للحجر الصحي بسبب إصابته بفيروس كورونا، تراجعت بنسبة 38 بالمئة خلال ديسمبر/ كانون الأول.

بينما قال 59 بالمئة من المشاركين إنهم غير راضين عن أداء رئيس الوزراء جان كاستكس، وبذلك تنخفض شعبيته خلال ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 37 بالمئة.

وأعلن قصر الإليزيه، الخميس، في بيان عن إصابة ماكرون بفيروس كورونا، وأنه قام بفحص "بي سي آر" عقب ظهور أعراض إصابته بالفيروس.

وأظهر استطلاع آخر للرأي في نوفمبر/ تشرين الثاني، أن 7 من كل 10 فرنسيين، لا يثقون بإدارة ماكرون لمواجهة الوباء، كما وجد الاستطلاع أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الوباء "غير متسقة".