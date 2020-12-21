السعودية تغلق حدودها البرية والجوية لأسبوع قابل للتمديد

علقت السعودية جميع الرحلات الدولية الوافدة إليها برا وبحرا وجوا، اعتبارا من تاريخه ولمدة أسبوع كامل قابل للتمديد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء "واس"، مساء الأحد.

ونقلت "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قوله إن القرار الجديد يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة، امتثالا لتوصية من وزارة الصحة في البلاد، للوقاية من انتشار نوع جديد من فيروس كورونا.

وكانت بريطانيا أعلنت الأسبوع الماضي، اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا على أراضيها، الأمر الذي دفع بلدانا في الاتحاد الأوروبي لتعليق السفر منها وإليها، في وقت دعت منظمة الصحة العالمية دول التكتل لتشديد إجراءاتها.

وذكر المصدر، أن القرار يأتي "بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا، في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين".

ويشمل القرار أيضا، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين -إلا في الحالات الاستثنائية- مؤقتاً لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعاً آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة.

ودعا المصدر، كل فرد عاد من إحدى الدول الأوروبية أو من أي دولة ظهر فيها الوباء، وفق ما تحدده وزارة الصحة اعتباراً من 8 ديسمبر/ كانون أول الجاري الالتزام بالعزل المنزلي لمدة أسبوعين اعتباراً من تاريخ قدومه إلى المملكة.

كما دعت الوافدين منذ ذلك التاريخ، إلى إجراء فحص فيروس كورونا خلال فترة عزله، مع تكرار الفحص كل خمسة أيام.

ويستثنى من الإجراءات الحكومية، حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، من الدول التي لم يظهر فيها الفيروس المتحور، وفق ما تحدده وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة النقل.