ليبيا.. الاتفاق على فتح طريق سرت مصراتة

أعلنت اللجنة العسكرية (5+5) الممثلة عن الحكومة الليبية أن عقبات فتح الطريق الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة قد تم تجاوزها.

جاء ذلك في تصريح للأناضول، أدلى به الاثنين، عضو اللجنة العسكرية الممثلة عن الحكومة الليبية (المعترف بها دوليا) العميد مختار نقاصة، غداة اجتماع مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

وقال نقاصة: "اللجنة العسكرية لديها إصرار على تطبيق اتفاق جنيف ومخرجات اجتماعات غدامس وسرت".

وتابع: "كانت تواجهنا بعض العقبات لكن تمكنا من تجاوزها، نسعى لعقد اجتماع الأسبوع المقبل، لتجهيز بدء تنفيذ فتح الطريق الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة".

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، و5 من طرف مليشيا الانقلابي، خليفة حفتر.

وعقدت اللجنة 6 جولات من الاجتماعات، 4 في جنيف، والخامسة بمدينة غدامس (565 كلم جنوب غرب طرابلس)، والسادسة في مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) بين 10 و12 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي.

وفي 10 ديسمبر/كانون أول الجاري، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، الترتيبات الأمنية المتعلقة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومسار لجنة "5+5" العسكرية.

تمتد المنطقة الأولى التي سيبدأ منها تنفيذ الاتفاق، من بوابة بوقرين شرقي مصراتة إلى منطقة الوشكة غربي سرت، وذلك بأن تبدأ اللجنة الفرعية والجهات المعنية بنزع الألغام وترحيل المرتزقة.

وتضم هذه اللجنة 8 ضباط من الطرفين، وستتولى مع مراقبين دوليين عملية إخراج المرتزقة، خلال فترة سيتم الاتفاق عليها في الاجتماع المقبل، الذي لم يُحدد بعد.

وبحسب الاتفاق فإنه يجب إخراج المرتزقة والبدء في ترحيلهم، في المنطقة الممتدة من بوابة السودة جنوبي سوكنة إلى بوابة بوقرين شرقي مصراتة، ومنها إلى بن جواد شرقي سرت.

وأعلنت اللجنة العسكرية، في 12 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، أن اتفاق سرت ينص على البدء بإخلاء الطريق الساحلي بمسافة تسمح بمرور آمن للمواطنين، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المنطقة المحددة، وتجميعهم في طرابلس وبنغازي، للبدء في ترحيلهم.