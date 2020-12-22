بعد تصريحات مغربية حول سبتة ومليلة.. إسبانيا تستدعي سفيرة المغرب

استدعت إسبانيا سفيرة المغرب لدى مدريد على خلفية تصريحات حكومية حول مدينتي سبتة ومليلية التابعتين للإدارة الإسبانية وتطالب الرباط باسترجاعهما.

والسبت، تحدث رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، في مقابلة مع قناة "الشرق"، عن إمكانية أن "يفتح ملف سبتة ومليلية في يوم ما".

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية الثلاثاء إن "كاتبة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية في إسبانيا كريستينا غالاش، استدعت سفيرة المغرب كريمة بنيعيش، وأخبرتها أن الحكومة تتوقع من جميع شركائها احترام سيادة ووحدة أراضي إسبانيا".

وطالبت غالاش سفيرة المغرب بتقديم توضيحات بخصوص تصريحات العثماني، فيما لم يصدر موقف رسمي من الرباط بشأن استدعاء سفيرته.

وتخضع مدينتا سبتة ومليلية للنفوذ الإسباني، رغم وجودهما أقصى الشمال المغربي. ويبلغ عدد سكان مليلية حوالي 70 ألف نسمة، وتخضع لسيطرة إسبانيا منذ عام 1497.

وترفض المملكة المغربية الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني على المدينتين، وتعتبرهما جزءًا لا يتجزأ من التراب المغربي، وتطالب الرباط مدريد بالدخول في مفاوضات مباشرة معها على أمل استرجاعهما.