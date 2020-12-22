كوشنر يصل المغرب على متن أول رحلة طيران من إسرائيل

انطلقت اليوم أول رحلة طيران من إسرائيل إلى المغرب، وقد غادرت من مطار بن غوريون.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الطائرة تحمل على متنها "وفدا إسرائيليا أمريكيا مشتركا".

ومن أعضاء الوفد، مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنير، ورئيس مجلس الامن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات.

وسيّرت الطائرة، شركة "إل عال" الإسرائيلية، وتم تزيينها بعلمي إسرائيل والمغرب، وكُتب عليهما كلمة "سلام" باللغات العبرية والعربية والانجليزية.

ووصف حساب "إسرائيل بالعربية" على تويتر التابع لوزارة الخارجية، الرحلة بالتاريخية، وقال إنها "مهمة للغاية وستسرع من وتيرة توطيد العلاقات بين إسرائيل والمغرب".

وقالت هيئة البث إن الوفد سيوقع على "سلسلة اتفاقات ثنائية تجسيدا لما اتفق عليه من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين القدس والرباط".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن الاثنين، أن بن شبات سيلتقي خلال الزيارة العاهل المغربي محمد السادس.

وقال كوشنير، في تصريحات سابقة، إن الزيارة "ستخلق فرصا جديدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما؛ لكن الرباط تقول إنه ليس تطبيعا وإنما استئناف للعلاقات.