اكتشاف مقبرتين جماعيتين في ترهونة الليبية

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، الأربعاء، اكتشاف مقبرتين جديدتين بمدينة ترهونة، جنوب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريح أدلى به مدير المكتب الإعلامي بالهيئة (رسمية) عبد العزيز الجعفري.

وقال الجعفري: "فريق الهيئة تمكن من اكتشاف مقبرتين جديدتين بمشروع الربط بمدينة ترهونة".

وأضاف أن "أعمال انتشال الجثامين من المقبرتين جارية الآن"، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وبحسب مصادر رسمية، ارتكبت مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، وقوات موالية لها، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية خلال الفترة من أبريل/ نيسان 2019 حتى يونيو/ حزيران 2020.

ولا تتوفر أرقام حديثة عن عدد المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في ترهونة ومناطق جنوب طرابلس، بعد طرد مليشيا حفتر منها في يونيو الماضي.

لكن الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، أعلنت في 16 يوليو/تموز الماضي، العثور على 226 جثة في مقابر جماعية بترهونة ومناطق جنوب طرابلس، منذ 5 يونيو الفائت.

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل 2019؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر كبيرة، وتبدأ دعوات واسعة حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.