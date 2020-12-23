الحريري: تعقيدات تكتنف تشكيل الحكومة اللبنانية

أكد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الأربعاء، ضرورة تشكيلها بعد رأس السنة (نهاية الشهر الجاري)، مشيراً إلى وجود "تعقيدات" تكتنف الأمر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الحريري في العاصمة اللبنانية عقب لقائه الـ 14 مع الرئيس اللبناني ميشال عون منذ تكليفه قبل شهرين بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الحريري: "أتمنى أن يكون هناك حكومة، ولكن لاتزال هناك تعقيدات واضحة"، مشيرا إلى "وجود مشاكل سياسية واضحة" دون التطرق إلى تفاصيلها.

وأكد على قدرة الحكومة في حال تشكيلها على وقف الانهيار، مضيفا: "نحن بحاجة إلى حكومة اختصاصيين كي نوقف هذا الانهيار".

ولفت الحريري، إلى أن "الإسراع في تشكيل حكومة هو الأساس، ونحتاج إلى أشخاص نستفيد منهم لمصلحة البلد"، مشيرا إلى أنه والرئيس عون "حريصان على تشكيلها".

ودعا المسؤولين اللبنانيين (لم يسمهم) إلى " التواضع والتفكير بالمواطنين والمتضررين من انفجار مرفأ بيروت وبمصلحة لبنان" مشددا على ضرورة "تشكيل الحكومة بعد رأس السنة".

ويأتي تصريح الحريري اليوم على عكس تصريحه المتفائل أمس الثلاثاء، الذي قال فيه إن الأجواء كانت إيجابيّة خلال لقائه الرئيس عون، وأن هناك انفتاحا كبير، وسيكون هناك لقاء الأربعاء (اليوم) "لننتج صيغة تشكيل (حكومي) قبل عيد الميلاد".

ولا يزال تشكيل الحكومة اللبنانية "متعثرا"، إذ قال الحريري مطلع الشهر الجاري أنه قدم لعون "تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص، بعيدا عن الانتماء الحزبي".

إلا أن الرئيس اللبناني أعلن مؤخرا اعتراضه على "تفرد" الحريري بـ"تسمية الوزراء، خصوصا المسيحيين، دون الاتفاق مع رئاسة الجمهورية".

ويعجز لبنان عن تشكيل حكومة إنقاذ، منذ انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب الماضي الذي دفع حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب للاستقالة.

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي كلّف عون رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري بتشكيل حكومة، عقب اعتذار سلفه مصطفى أديب، لتعثر مهمته بتأليفها.