سفير أنقرة بالدوحة يستضيف نظراءه بالطعام التركي التقليدي

نظم سفير تركيا في قطر مصطفي كوكصو، مآدِب عشاء لسفراء عدد من الدول لدى الدوحة.

وعلى مدى 4 أيام، استضاف كوكصو 80 سفيرا من نظرائه في الدوحة بمقر إقامته، وتخللت الدعوات مآدِب عشاء يزينها الطعام التركي التقليدي المتنوع.

وعبر سفراء الدول العربية والأوربية والأفريقية والآسيوية عن سعادتهم بالتعرف على تركيا عن قرب، مقدمين الشكر للسفير التركي على مبادرته التي جمع فيها سفراء كل قارة على حدة.

وفي 12 أغسطس/آب الماضي، بدأ سفير أنقرة بالدوحة مصطفى كوكصو مهامه بعد تقديم أوراق اعتماده لأمير قطر.

وشهدت الدوحة نشاطًا مكثّفًا لكوكصو، إذ التقى عددًا من الوزراء والمسؤولين القطريين، إضافة إلى السفراء المعتمدين في قطر وعدد من رجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني القطري، وممثلي الهيئات التركية في الدوحة.

كما أجرى السفير التركي زيارات للمجالس القطرية؛ لتقوية أواصر العلاقات الشعبية على مستوى البلدين.