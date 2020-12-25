اعتقلت الشرطة التركية 10مشتبهين بانتمائهم لتنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين، وذلك في عملية أمنية استهدفت التنظيم، فجر الجمعة، بمدينة إسطنبول.

وأفاد مراسل الأناضول، أن فرق شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن المدينة، نفذت عملية لإلقاء القبض على مشتبه بانضمامهم للتنظيمين الإرهابيين المذكور

ولفت إلى أن الفرق شنت حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين في 7 مناطق بعموم مدينة إسطنبول.

وأشار إلى أن العملية التي جرت بإسناد من القوات الخاصة، أسفرت عن توقيف 10 أشخاص من المشتبه بهم، فضلا عن وثائق تنظيمه، ومواد رقمية.

وعقب ذلك تم اقتياد الموقوفين لمديرية الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.