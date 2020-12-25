بومبيو يعلن بدء إنشاء قنصلية أمريكية في إقليم الصحراء

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، عن البدء بإنشاء قنصلية لبلاده في إقليم الصحراء.

ويأتي ذلك تتويجا لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، في الوقت الذي وافقت فيه الرباط على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال بومبيو على تويتر: "يسرني أن أعلن بداية عملية تشييد القنصلية الأمريكية في الصحراء الغربية"، وفق تعبيره.

كما لفت إلى تطلعات الولايات المتحدة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمشاركة سكان المنطقة.

وأضاف بومبيو في بيان منفصل أنه سيتم "افتتاح مركز حضور افتراضي فورا" على أن "تتلوه قريبا قنصلية"، من دون أن يحدد جدولا زمنيا لفتحها.

وتابع أن "الحضور الافتراضي سيعتمد على سفارة الولايات المتحدة في الرباط" وسيولي "اهتماما خاصا بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وأعاد الوزير الأميركي تأكيد أن واشنطن "تواصل دعم المفاوضات السياسية لحل الخلافات بين المغرب والبوليساريو، في إطار خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب".

ومطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعلانا يعترف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، في الوقت الذي أعلن فيه أيضا أن الرباط تعهدت بإقامة علاقات دبلوماسية إسرائيل.

وفي 13 ديسمبر، اعتمدت الولايات المتحدة، خريطة جديدة للمغرب تضم إقليم الصحراء، وذلك في فعالية أقيمت بمقر سفارة واشنطن بالعاصمة الرباط.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم المتنازع عليه.

ومنذ 1975، يدور نزاع بين المغرب و"البوليساريو" حول إقليم الصحراء، بدأ بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.

وتحول الصراع إلى مواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبر "الكركرات" منطقة منزوعة السلاح.

ونهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت "البوليساريو" أنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، وذلك عقب تحرك للجيش المغربي أنهى إغلاق معبر "الكركرات" من جانب موالين للجبهة، منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول الفائت.